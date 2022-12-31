市民倒數迎新一年　盼港府應對假難民　 憂通關後疫情再爆

踏入2023年尚有不足1小時，在回顧過去一年，本港在新冠疫情下，發生不少治安、衞生問題，令抗疫生活下更添幾分煩擾。東網記者今晚(12月31日)在蘭桂坊訪問多名與友人外出倒數的市民，多人均盼望港府明年能進一步正視放寬防疫後所面臨的問題，特別是預防輸入個案進一步入侵本港。

市民陳小姐表示，希望來年政府着手處理假難民問題，由於過去3年在本港見到犯案問題頻生，「有斬人喇，搶嘢啦」，不同案件均牽涉假難民。她表示有關案件聽過不少新聞報道，批評政府甚至介入及處理該問題，「(自己)同朋友出夜街都要小心啲」。而與陳小姐同行的洪小姐表示，政府雖然放寬疫情，但覺得仍未做好充足準備，而今日確診個案更突破2.9萬宗，她直言「真係點都唔明白(政府)點解會咁做(放寬)」。

另一名外出倒數的姚小姐表示，對政府開關一事感到非常擔心，認為目前疫情爆發得頗嚴重，政府理應要「貼地啲諗一諗，香港市民究竟要啲乜嘢」，建議官員們應多啲落社區同市民溝通。而與其同行的蕭小姐表示，其實香港比其他國家衞生情況欠佳，每一次出街都見到好多垃圾，鼠患又嚴重，認為食環署要多加留意巡查各區街道及後巷衞生問題。