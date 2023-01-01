巧手說好故事　30香港代表參加26項技能比賽　囊括1金12優異獎

一門手藝也可以說好香港故事。30名香港代表早前分批前赴十個國家參加世界技能大賽特別賽，在26個比賽項目勇奪一面金牌和12面優異獎章，成績為歷年之冠。自幼喜愛藝術設計的梁家瑜，正是櫥窗設計項目的金牌得主，以一雙巧手揚威海外，為港爭光。

梁家瑜是香港知專設計學院活動、展覽及表演場景設計高級文憑課程的畢業生，經過專業培訓和充分備戰，代表香港出戰櫥窗設計項目。而賽事在瑞典斯德哥爾摩舉行，比賽題目是為四對秋季童裝運動鞋設計陳列櫥窗。選手要在4個比賽日共21小時內完成櫥窗設計、道具製作及裝置。家瑜作品的主題是一名喜歡四處跑及攀爬，並帶着小狗的孩子，設計概念來自公園的繩網陣，並加入當地常見的楓葉元素。

連同家瑜在內，各香港代表於9月至11月分別前往不同國家，參與2022年世界技能大賽特別賽其中26個比賽項目，與各地年輕選手比拼技能，競逐獎項。家瑜的金牌，是香港參與這項大賽以來獲得的第三金，而其他香港代表也表現出色，在本屆賽事獲得共12面優異奬章，奬牌總數為歷年最多。

其中，餐飲服務項目更有零的突破。酒店及旅遊學院餐飲營運文憑畢業生李偉歷出戰在瑞士琉森舉行的賽事，榮獲優異奬章，也是香港首次於該項目取得獎牌。而該項目的比賽包括向客人介紹菜式、即席烹調食物、擺盤、分菜、調酒等，以展現參賽者的良好服務態度、掌握高級西餐廳的特色菜餚，以及飲料製作技巧。