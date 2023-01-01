互委會走進歷史舞台　街坊擔心聲音被漠視

服務各大屋邨逾半世紀的互助委員會於昨日退出歷史舞台。西環邨即將重建，其互委會成立多年，黯然解散的背後，最感不捨的便是一眾仍心心念念為屋邨貢獻的互委會成員。西環邨南苑台互委會主席明姐服務街坊近30載，看着互委會即將被收回的會址、撐着拐杖的她到最後一刻仍在據理力爭，希望繼續服務街坊。重建在即，她擔心居民聲音難被聽見，日後跟進重建工作更困難，「以後無得開會，好多問題解決唔到，變咗就無得講架啦！」

明姐居住西環邨39年，年屆61歲的她每天弄孫為樂之餘，更會抽空和居民聯絡感情。走入屋邨，經過每一條樓梯、走過每一個樓層，隨處可見街坊們笑着和她打招呼，偶爾寒暄幾句，小至鄰居婆婆需要幫忙照顧，大至屋邨維修，只要告知明姐就必會協助跟進。

數個月前明姐又再在屋邨斜坡的坑洞位置跌倒，這次傷勢嚴重，膝蓋需要做手術和住院3天。她坦言，跌倒前已多次向屋邨管理處投訴，和街坊聊天時更發現原來已有至少4名街坊在同一位置發生意外：「我返到來即刻叫佢(屋邨管理處)舖地，結果拖咗成3個幾月先舖！」雖然投訴被拖延處理，至今路面舖完卻未盡完善，惟撐着拐杖的明姐仍不依不饒，不時和管理處跟進，又找議員幫忙。

面對互委會解散，她最擔心是日後處理問題更慢，「最大嘅困擾係拖慢囉，疫情之後(管理處)已經好多嘢拖慢咗」，又怕街坊投訴無門，「好多街坊問第日(重建後)會唔會有返互委會，同埋搬新嗰度會唔會都好似以前咁，有咩可以同我哋傾啊，之後可以幫佢反映」，可惜重建後互委會解散，人的感情也勢必離散。