議員倡關愛隊由互委會成員出任　協助解決居民困擾

互委會解散後，坊間一直有聲音認為18區關愛隊將會取代互委會角色。不過，距離關愛隊成立仍有至少數個月的空窗期，而對比政府花費於互委會的津貼成本，18區關愛隊資助額明顯大增逾10倍。

民政事務署發信予全港逾1,600個屋邨互委會，聲稱互委會角色日漸式微，故要解散互委會。而政府《施政報告》提出在18區成立關愛隊，支援政府地區工作。第一隊成立的關愛隊，將率先於今年第一季在荃灣和南區成立，惟目前仍未有關於首隊關愛隊成立的消息，換言之，首隊關愛隊暫未能與互委會的工作「無縫接軌」。成本方面，以全港1,600個互委會來計算，互委會津貼每季度為2,000元，即全港互委會每季度將花費320萬元；而關愛隊將參考區議會一般選舉選區分界，於每小區各設一隊關愛隊，以2019年區議會的452個選區推算，每隊關愛隊的兩年資助額為80萬至120萬元，全港關愛隊每季度將花費4,520萬至6,780萬元資助額，對比互委會津貼成本大幅增加逾10倍。

議員陳學鋒認為，互委會熟悉屋邨事務，亦對居民非常關心，在基層間發揮重要角色。雖然未來政府將設關愛隊以發揮聯繫居民的作用，但他擔心關愛隊的成員若不熟悉居民，則會令橋樑角色慢慢淡化，建議關愛隊由互委會成員出任，協助解決居民困擾。