元旦新界多區民間煙花匯演　元朗5地點齊發放

今日（1月1日)凌晨零時左右，新界多處地點懷疑有人偷放煙花，其中元朗情況最為誇張，同一時間約5個不同位置，俱有人燃放煙花，響聲大作有如「遍地開花」，場面壯觀。另一段網上流傳長約30秒的短片，可見位於葵涌近葵興的上空，亦上演煙花騷迎接2023年的到來。據該片畫面顯示，燃放煙花位置頗近民居，狀甚危險；而由開始至20秒之間的片段可見，被燃放的煙花爆出連串火花，其後漸漸熄滅。差不多時間，屯門工廠區的上空亦出現「煙花匯演」，呯嘭作響之際，把該帶夜空照得光亮，更有網民「驚嘆」：「無試過咁近睇！」

另外，除夕夜(12月31日)晚上9時許，在洪水橋鍾屋村附近馬路旁，亦有人非法燃放煙花，似要慶祝2023年即將來臨。從長約40秒的網上片段，現場不斷有煙花從地面射向半空，期間多部車輛如常駛過。

非法燃放煙花爆竹對市民安全和財產構成危險。根據香港法律第295章《危險品條例》第六條，任何人如非法藏有或燃放煙花爆竹，一經定罪，最高可被罰款25,000元及監禁6個月，市民切勿以身試法。