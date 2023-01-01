13長跑青年　團結克服挑戰　為越野跑帶來新血

一班人跑得有幾遠？13名青年人用13雙腳，以及團結一致的精神，成功挑戰連續21小時完成長達123公里的長跑路線，以青春、毅力、友誼、團結去實踐「一班人跑得遠」的精神。擔任是次跑步項目培訓顧問的香港越野跑手黃浩聰形容，一班青年人將團隊精神發揮至最大，超額完成項目原有目標，亦期望透過計劃為香港越野跑帶來更多新血。

是次由香港青年協會主辦的「跑21」123公里慈善長跑，目標是在連續21小時內，由參加者運用雙腳及毅力完成橫跨21間機構活動中心的路線，而今次就吸引了13位青年人參與，年齡最小為16歲學生，及至最大的26歲在職青年。他們參與項目的共同目標是經過完成為期3個月的體能及心理質素培訓後，以團隊形式完成幾乎相等於3個「全馬」的壯舉。

參加者曾淑婷(Amy)形容自己是項目「受益者」，事關是次參與的13位青年跑手，最終只有9位完成全程，Amy正是其中一位。項目教練兼青協社工潘俊傑(傑Sir)表示：「其實Amy的成功實有賴隊員阿Kit(葉志傑)的犧牲及成全。」傑Sir指「跑21」是一個講求團隊精神的長跑項目，項目計劃目標原意，是透過前期3個月的培訓鍛煉，讓學員提升體能及心理質素，更重視的是團隊精神。