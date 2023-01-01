百物騰貴勒緊褲頭　新歲續添愁

新一年物價上漲百物騰貴，新年新定價！早前已有不少公共事業預告加價，包括電費、隧道費及膠袋等，甚至連電玩遊戲、名牌奢侈品、連鎖快餐店等市民的消費娛樂亦將加價，平民快餐店人均消費已超過40元，市民在新一年似乎要繼續「勒緊褲頭」了。

電費方面，兩間電力公司公布，元旦起調整電費，中電平均淨電費增至每度電154.4仙，按年增19.8%；而港燈平均淨電費則增至每度電197仙，按年增45.6%。以3人家庭使用275度電為例，今年1月料較去年1月交多70至170元。

隧道費方面，由於8月2日起，西隧專營權將由政府收回，政府提出「三隧分流」方案，建議將東隧及紅隧收費由現時的25、20元，一律加至30元；而西隧收費就由75元減至60元，的士收費25元。房屋委員會轄下停車場已凍租3年，今日起加價。私家車、輕型貨車和大型巴士露天及有蓋泊車位的月租收費，分別上調100元及120元，而電單車露天及有蓋泊車位月租則分別上調20元及30元。

全球物流巨企DHL快遞因應通脹、匯率變動、行政成本以及監管措施等因素，今日起，港澳地區將調整收費，平均加幅5.9%。

除公共服務加價外，吃喝玩樂亦受影響。連鎖快餐店大家樂因經營成本上升，預告會加價，平均加幅一元，雖然不會一刀切加價，但會調整個別餐品售價，大家樂人均消費現已超過40元。

電玩遊戲亦不例外，Microsoft旗下的Xbox第一方廠商遊戲加價，由一般售59.99美元加至69.99美元，即約545港元，加幅達17%，多套新遊戲均受影響。名牌方面，Hermès受成本上升及匯率波動影響，預告今年有機會加價，全球調整價格升幅達5%至10%。