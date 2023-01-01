東方日報A1：迎通關盼除疫患　2023望谷底反彈

送舊迎新，2022年成為歷史，2023年迎面走來，本港擺脫3年新冠疫情的陰霾，維港兩岸終於回復熱鬧，午夜倒數的響亮歡呼聲重現，稍微褪色的國際金融中心勢重現光芒！不過，縱使大部分社交距離措施終於撤銷，人人倒數時的歡笑仍被口罩遮蓋，有打工仔期望新一年獲加人工；小朋友則期望學業進步。旅遊業希望成功迎接全面通關去除疫患，2023年經濟「谷底反彈」！

「5、4、3、2、1」，踏入午夜，維港兩岸數以萬計群眾一起高聲倒數進入2023，全長約10分鐘的煙火光影匯演亦開始，港島10幢沿岸建築的樓頂發放煙火，配以激光及舞動射燈效果，火光隨音樂起舞綻放，加上披上色彩繽紛燈帶的天星小輪，伴隨音樂同步舞動整個海港。尖沙咀海旁昨晚早已聚集上大批市民等候匯演，部分人早於下午時分到場「霸個好位」，期望能觀賞及拍攝最美的一刻。

星塵散落維港，讓人回想2022年點滴，走過第5波新冠疫情、失業率上升、股市暴瀉、樓市下跌、強積金人人輸錢，當局碎步式鬆綁防疫措施，過去一年是好是壞，新一年新開始，各有不同心願。市民梁小姐期望疫情過後，公司能夠加人工，「最好加夠30%！」單身的洪小姐則希望能夠「脫單」覓得好伴侶，更想生個兔寶寶；曾染上新冠的林小姐只想今年身體健康，不想中完又完。有學生則希望學業進步，能夠考入心儀的大學。

另一邊的中環蘭桂坊，晚飯後前來歡度的人愈來愈多，人人幾乎膊貼膊，警員用鐵馬隔出警察通道，並實施單向人流管制，沿途有警員呼籲人群向前行，踏入倒數時刻，酒吧職員帶領群眾倒數狂歡，並高舉香檳與客人分享。蘭桂坊協會總監張素媚表示，隨着政府撤銷大部分社交距離措施，包括取消座位距離及入座率限制，附近一帶的酒吧及餐廳預訂理想，除夕夜的訂座率爆滿。

不過，有酒吧負責人指除夕夜與平安夜的生意相若，主因防疫措施太遲放寬，以及眾多港人外遊，使到消費力受限。旅遊促進會總幹事崔定邦則期望港人身體健康，等待多年的通關願望能成功實踐。他冀望本港經濟能夠在旅業復甦的刺激下做好，谷底反彈，社會全面復常，齊齊賺大錢，使政府能聚焦解決深層次的民生問題。

即將出發到日本大阪旅遊的中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波，對新一年的願望是日本不要對港人封關，航班、航空公司運力能正常。他又希望經濟回復疫情前水平，股市大升，恒生指數能至少回到25,000點，人人強積金均有錢賺。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則期望，政府盡量支援以及理順受疫情影響的行業，例如零售、飲食及餐飲業，亦要協助港人購入藥物，紓緩染疫期間的不適。

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