跑手自製裝備做老闆　讓基層享受越野跑樂趣

跑步成為港人熱門運動之一，更有不少越級挑戰體能愛上越野跑，着好全副裝備在山野間一邊跑、一邊感受大自然。惟裝備愈專業，價錢自然愈不菲，對仍在學或基層跑手來說是有點負擔。「跑21」學員就為同窗製作價格相廉越跑裝備，更已成為小老闆立志協助基層跑手都能擁有專業裝備，盡情享受越野跑樂趣。

本港著名越野跑手黃浩聰形容，越野跑不單是運動，亦是一個生態鏈，如每一項比賽都帶動了不同國家跑手到訪當地，對旅遊酒店及當地消費起刺激作用，當中亦包括越跑裝備的價值。他相當欣賞「跑21」學員葉志傑(阿Kit)的想法，年紀輕輕就想到為平衡基層跑手使用專業裝備的機會，自行尋找製造商研究價格相廉的跑步裝備，想法相當難得，期望日後為他在行內推廣，成為他的小事業強心針。

而事實上，今屆「跑21」學員所穿風褸，以至學員Amy的防風手袖，皆為阿Kit出品。Amy形容阿Kit相當細心，事關只是某次練習時順口一提，另一次練習時已製作好，相當窩心。教練傑Sir亦稱，由於阿Kit有一定跑齡，對跑手的實際需要相當了解，因此在設計物料、成本等控制得更好，而裝備完備亦對吸引年輕跑手加入有一定作用。