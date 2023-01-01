新界南打擊假日交通違例　兩日內17男女被捕

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊一連兩日(12月31日至1月1日)凌晨，在區內展開打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，期間共向1,116名司機進行酒精呼氣測試，並就各種交通違例司機發出共46張定額罰款告票，及扣留5輛懷疑非法改裝的車輛作進一步檢驗。

行動中，警方拘捕16男1女(22至51歲)，分別涉嫌「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「藏毒」、「在公眾地方管有攻擊性武器」、「危險駕駛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「無第三者保險而使用汽車」、「超速駕駛」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「在沒有第三者風險投保的情況下允許他人使用汽車」、「允許他人駕駛未獲發牌的車輛」及「欠交法庭罰款」。

被捕人士包括一名41歲男司機，他於12月31日凌晨駕駛私家車途經長青隧道口，警員當時在場設置路障，並要求司機停車受查。該名男司機突然加速衝過路障駛入隧道，及至長青公路被警方截停，他涉嫌「危險駕駛」、「酒後駕駛」及「藥後駕駛」被捕。此外，警方亦於1月1日凌晨，在貨櫃碼頭南路截查一輛形迹可疑的私家車，並檢獲小量懷疑大麻，遂以涉嫌「藏毒」拘捕車上1名本地男子及4名非華裔男子(22至24歲)。