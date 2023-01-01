新年新居屋奇景　臘肉底褲齊齊曬　逼出肥油下層住戶遭殃

踏入2023年，家家戶戶喜迎新年之時，在粉嶺一個新居屋屋苑就有零星住戶以特別的方式迎接新一年。《東網》記者發現有居民在屋苑的社交平台發文，指有住戶罔顧衞生，至少有三戶在窗外掛起一排排豬腩肉，實行在家天然生曬臘肉。不過，該行為不但有礙觀瞻，有臘肉疑油份豐富向下滴，下層的簷篷邊緣慘被染黑，更恐沾污衣物令鄰居受罪。

入伙約一年的粉嶺山麗苑出現一幕幕奇景，有住戶在該屋苑的社交網站貼出多張相片，赫見全部都是有人將豬腩肉當衣服般掛出窗外生曬臘肉。其中一戶早在去年12月底已出現，掛有5條肥美的豬腩肉並生曬多天，腩肉被陽光曬過後被逼出豬油，這些豬油滴向下層住戶的簷篷，邊緣位置留有一道道黑色的長線，疑被豬油沾污。

另外兩戶則疑為新加入，其中一戶將約10條臘肉掛在一個衣架上，與一批內衣褲一起曬，對落的簷篷已沾滿油漬，構圖亦不優美。而另一戶的臘肉在夜幕降臨之時仍掛出窗外，做法耐人尋味。這些貼子一出就引來住戶冷嘲熱諷，有住戶笑稱「樓下單位咁大愛既(嘅)」，又有人建議「噴殺蟲水」，不少住戶給予「嬲嬲」，批評該些在窗外曬臘肉的住戶欠缺公德心，行為自私。