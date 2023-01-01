2022年度中學生十大新聞出爐　英女王逝世最多人關注

2022年是悲歡離合、疫情未散，充滿戲劇性的一年。踏入新一年，學友社在2023年的首日公布第31屆「全港中學生十大新聞選舉」，從30則候選新聞中挑選年度十大新聞，結果顯示頭三位都與震撼世界的國際大事有關，最多人視英女王逝世為第一位，得票率逾7成。其次是南韓梨泰院人踩人事故，第三則是日本前首相遇刺身亡。

「全港中學生十大新聞選舉」於去年11月21日至 12月19日進行，共有 128 間中學參與，投票學生人數有42,004 名。總結十大新聞最多人票選的為「英女王逝世 民眾紛紛哀悼」，得票29,896，得票率 71.17%、第二為「南韓梨泰院人踩人事故 逾百人死亡」，得票 28,489，得票率 67.82%、而第三位亦是國際事件，為「日本前首相遭槍擊 終年六十七歲」得票 23,875，得票率 56.84%。

至於第四位才與香港相關，為「MIRROR 演唱會墜屏幕意外 調查報告待公布」，得票 22,898，得票率 54.51%。其餘入榜的香港新聞包括男生留長頭髮向平機會投訴、大熊貓安安離世、「天線得得 B」模型被撞跌及東南亞人口販賣案(詳見表)。分析指第一位及第三位涉及知名政治人物離世，而第二及第四位則分別為南韓及本港的意外突發事故，在地域上及生活上均與中學生相關性較近，更能獲得中學生關注。

2022 年十大新聞選舉結果

排名 新聞標題 票數 得票率

1 英女王逝世 民眾紛紛哀悼 29,896 71.17%

2 南韓梨泰院人踩人事故 逾百人死亡 28,489 67.82%

3 日本前首相遭槍擊 終年六十七歲 23,875 56.84%

4 MIRROR 演唱會墜屏幕意外 調查報告待公布 22,898 54.51%

5 學校禁男生留長髮 男生向平機會投訴 19,757 47.04%

6 俄烏戰爭釀通脹 衝擊全球經濟 18,878 44.94%

7 「天線得得 B」模型被撞跌 引熱烈討論 17,052 40.60%

8 陪伴港人 23 載 大熊貓安安終年 35 歲 16,841 40.09%

9 唐山性騷擾打人案 暴力事件引全國關注 16,807 40.01%

10 東南亞人口販賣案 港府專責小組跟進 16,273 38.74%