元旦逾4千旅客入境　手信店稱材料價格上升　未來或全面加價

踏入元旦，澳門氹仔旅遊區官也街一帶今早(1日)人流逐漸增多，有部分店舖外更排起長龍。治安警察局公布，截至今早11時，入境旅客有4,165人次。有旅客對部分店舖未有營業感到失望，亦有旅客認為過關毋須出示健康碼較便利，但人流仍少於去年。有商戶指，雖人流和生意額有所上升，但與疫情前相比仍差約5成，另有手信店東主稱，待市況穩定會考慮全面加價。

來自廣州旅客葉小姐認為，澳門的節日氣氛與疫情前仍相差很多，有部分店舖未有營業。旅客劉先生認為，酒店和整體物價較貴。而連續2年到澳門跨年的旅客肖小姐，認為過關毋須出示健康碼後出行便利，但人流對比上次跨年仍較少。

經營手信店的黃小姐稱，生意額有好轉，但原材料價格不斷上升，現時已調升部分手信售價，未來待市況穩定會考慮逐步全面加價。另外，小食店負責人梁先生表示，近期人流和生意額有所上升，但與疫情前相比仍差約5成，亦反映措施放寬初期，旅客出行意欲不高。旅遊局表示，根據臨時數據顯示，昨日(12月31日)除夕錄得入境旅客28,100人次，是自10月1日後錄得的單日最高入境旅客人次。