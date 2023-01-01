小天瑜情況好轉　成功點頭回應父母　父：又再給我驚喜

7歲女童周天瑜命途多舛，2018年罹患橫紋肌肉瘤後再歷醫療事故，慘淪「植物人」，幸得父母一直悉心照料，情況有好轉。天瑜爸爸今晨(1月1日)上載影片，向網民公布好消息，指在2022年的最後一天(12月31日)，女兒「又再給我驚喜」。從片段可見，天瑜由以往只能眨眨眼睛、上身慢慢擺動，現時亦可點頭回應父母，可謂有明顯進步。

天瑜爸爸上載影片時表示，除夕當日天瑜的情況「已經好咗好多」，完成抗生素療程後回到大口環醫院；又溫柔撫摸着臉部已消腫的女兒，稱讚道「好靚女、靚番晒」，看上去也精神奕奕。他又提到，昨「提高要求」，希望天瑜嘗試點頭。由於天瑜一個小小動作，需花很大力氣，故她起初沒有反應。天瑜爸爸再慢慢輕推女兒頭部，教導她如何點頭，加上不停鼓勵及讚賞下，天瑜奇迹地連續兩次用頭部反應，令父親感動形容自己喜出望外，認為點頭是出於自主反應，不是偶然。

直至影片的尾聲，天瑜爸爸感謝每一位關心、祝福及支持他們的人，一同見證天瑜進步，又坦言若無大家幫助，自己或早已捱不下去。適逢新一年，他寄語2023年的大家，過去一年「無論多不容易，希望都能放下過去」，又展望新冠疫情盡快結束，市民生活重回正軌。一眾網民留言為天瑜一家打氣，期望天瑜早日康復，新一年平平安安。