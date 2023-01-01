維港倒數全球30億人實時收看　旅發局推加強版「幻彩詠香江」

香港旅遊發展局主辦的「香港跨年倒數」，於接近3年新冠疫情下首度重臨維港兩岸舉行，估計連同轉播，全球將錄得超過30億人收看。局方今日(1月1日)元旦再宣布，即日起每晚8時的「幻彩詠香江」將增加燈光效果，直至元宵佳節(2月5日，年十五)，以璀璨的光影配合激昂的音樂，繼續舞動維港兩岸。

「香港跨年倒數」於昨日(2022年12月31日)除夕晚上11時45分開始，正式倒數前有一眾年輕表演者，包括鼓樂團「激鼓」、國際青年鋼琴家牛牛(張勝量)、以及香港花式跳繩會成員表演，向現場觀眾、港人，以致全球的人送上活力澎湃的表演，帶動全城倒數氣氛。踏進元旦一刻，維港上演「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演，奪目煙火配合激光和射燈，舞動整個維港，展現香港的源源活力，而於尖沙咀海旁觀賞匯演的市民，紛紛舉機捕捉維港璀璨的夜空。

旅發局指，今年繼續透過人造衞星及社交平台，將活動及煙火匯演的盛況，實時傳送到本港以至世界各地，合共吸引香港、內地，甚至多個國家或地區，例如澳洲、英國、美國、法國、加拿大、德國、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞及印度等，共有超過100個傳媒平台直播或轉播，估計覆蓋人次超過30億。局方遂決定即日起至元宵佳節期間，每晚8時上演的「幻彩詠香江」，將會增添多元燈光效果，向全國及世界各地展示香港作為「亞洲國際城市」的魅力。