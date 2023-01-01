工展會恢復場內試食　商戶生意額增近2成　總入場人次或達百萬

為期24天的工展會今日元旦日(1日)晚上8時煞科，不少市民趁元旦假期到場「掃平貨」。有海味攤檔指，今日上午人流較過去幾年同日為高，不少市民亦趁農曆新年臨近而提早辦年貨，相信今年整體生意符合預期，接年增長約1成。主辦方廠商會會長史立德表示，自從10日前開放試飲試食後，加上晚上開放時間延長至9時，商戶反應正面，生意額起碼有1到2成增長。他指今屆工展會生意額原先估計達10億港元，希望能超過上屆生意額；過去幾日平均入場人次人流約6、7萬，估計今屆總入場人次可達100萬。

安記海味董事總經理潘權輝表示，今日上午人流暢旺，攤位售賣的鮑魚福袋等產品亦提早賣完。對比以往活動最後一日，他認為今年適逢周日且假期，故入場人次較多，而新春臨近，市民亦提早辦年貨，料單日生意額較去年同日多8%至10%。整體而言，他形容今屆活動「低開高走」，初期受天雨影響人流，幸及後場內開放試食，加上防疫措施大幅放寬，帶動人流及銷情好轉。

南北行聯營業務發展經理崔家權表示，今年銷情符合預期，生意銷按年升1至2成，展望中港通關有望今月中前恢復，內地旅客訪港帶旺市道，相信農曆新年前生意持續向好。