內地新冠未息照放寬　港專家憂重演第5波疫情

內地疫情加劇爆發，市面止痛退燒藥被搶購一空，出現「一盒難求」的亂況，惟當局宣布大規模放寬抗疫措施，令不少國家及地區收緊入境政策。港大微生物學系臨床助理教授薛達(Siddharth Sridhar)今日(1月1日)表示，目前內地某種程度上是重演本港第5波疫情。對於內地防疫前路，他建議要緊急加強應對重症的加護設施能力，同時改善分配抗病毒藥物的渠道。他又認為對來自中國、及從中國入境者的基因組數據作監測，可使病毒的進化趨勢變得清晰。

繼上月初建議港府取消安心出行、疫苗通等措施後，來自袁國勇港大微生物團隊的薛達，今日再在社交平台撰文，並以「內地爆發新冠對其餘國家的影響」為題。他表示，踏入2023年，全球似乎正在經歷似曾相識的2020年初，內地再現新冠大爆發。很多國家正針對來自中港澳的入境者，實行入境限制及檢測要求，據悉是擔心在內地不斷發展的疫情中，可能會出現新變種株。而內地正嚴重爆發疫情，以及即將鬆綁邊境限制，都加深了上述的憂慮。薛達解釋，內地是次疫情跟本港第5波時一樣，源於Omicron在冬季下通過大量「易感群眾」迅速傳播。當地易受感染長者的接種率低，增加新冠重症的機會，也是讓醫療衞生、重症加護設施受壓的主因。用於治療早期新冠確診的輝瑞新冠口服藥，也是供不應求。

至於變種株方面，薛達指出，內地有關部門日前發布的數據，證實上月當地流通BF.7、BA.5.2及額外的變種分支，這些也是各地於過去數月觀察到的眾所周知Omicron細分支，但都「從未在全球真正立足」，其中一個原因是全球面臨Omicron進化的壓力。包括香港在內，中國大部分地區已經歷多次疫情浪潮，伴隨着高接種率，其免疫壓力很大程度上不適用於這病毒。他認為，「現時中國出現的變種將在其他地區具增長優勢」不是既成事實，因為其他地區有高水平的群體免疫等條件。

薛達又坦言，病毒進化的變幻莫測曾讓他們感驚訝，「假如Omicron新的分支、甚至是中國出現的『Pi』變種株在全球具增長優勢？」他回答，即使在這種情況下，預料這變種株的疾病嚴重程度，在中國以外也不會高得多；而對未曾中招、打針的人身上，或具相當嚴重的後果，但亦不會壓垮高群體免疫地區的醫療設施。他強調，疾病嚴重程度經常被誤歸因於病毒，但實際上「是人類與病毒複雜相互作用產物」，即使是所謂的「輕度變種株」，也可在年長、患慢性病及未打針的宿主上，引致嚴重疾病。