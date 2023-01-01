政Whats噏：立會各板塊初議　18個事務委會正副主席料照舊

新一個立法會期隨即展開，18個事務委員會成員或會「執位」。據了解，各黨派日前曾初步協調協調加入事務委員會嘅事。有消息話各委員會嘅正副主席人選變動不大，由於新人可能唔太熟悉議事程序，所以都唔會有新人出任主席咁話。而工商及創新科技事務委員會都成為「搶手貨」，幾名議會「新丁」都爭住話想入喎。

復會在即，各事務委員會嘅成員名單近日終於有啲眉目啦，預料正副主席都係維持不變，好似司法及法律事務委員會主席會繼續由「建制派班長」廖長江擔任、保安事務委員會繼續由「副班長」陳克勤擔任。

經民聯主席、工程界議員盧偉國話目前未有確實名單，但都已行緊程序，又相信各委員會嘅正副主席名單變動唔大。舊年做房屋事務委員會主席同工務小組主席嘅佢，都話今年想繼續喺呢兩個委員會服務，又透露黨友梁美芬都想繼續爭取做教育事務委員會主席喎。

經民聯同自由黨雖已合組名單，但盧偉國話經民聯會繼續爭取工商、經濟發展同財經等3個委員會嘅席位。其實上年除咗工商事務委員會之外，其他兩個委員會嘅主席都係由經民聯成員擔任，唔知喺新名單下經民可唔可以再下一城，做埋工商嘅主席呢？

新民黨議員黎棟國就相信4個「新丁」應該唔會有機會擔任主席，因為按慣例主席呢個位都係由舊人做返。相信咁係擔心佢哋唔熟議事規則。

4個議會「新丁」當中，有3個都希望入到工商事務委員會。當中有創科背景嘅黃錦輝話一直希望可以將創科「落地」，而呢個委員會正正係搞應用，所以想加入。佢亦想加入教育事務委員會，希望藉此喺教育層面推動「科普」。

同樣係創科界出身嘅尚海龍就有唔同諗法，佢話想加入係覺得呢個委員會同經濟有關，經濟同政治都係社會嘅發展動力，仲想加入埋政制事務委員會。新民黨何敬康就話想加入包括工商在內共5個事務委員會，好似民政及文化體育、發展、財經同環境。咁多？佢就話因為係新人，所以想拓闊下自已眼界。