車Cam直擊：撞車黨元旦凌晨出沒　街頭扮尼馬碌地80次

踏入2023年，世界盃餘熱竟未退！有市民今日(1月1日)在網上社交平台貼出一段車Cam片，顯示元旦凌晨時分，該市民駕車緩慢從旺角洗衣街轉入亞皆老街時，卻遇上疑似俗稱「碰瓷」的撞車黨。只見突然有一道黑影閃出馬路並迎面衝至車前，司機立即煞停，定睛發現黑影為一名短髮男子，在「捱撞」後演技大爆發，直接原地躺平翻滾近80次，連對面線途經的救護車都對被吸引掉頭查看，一眾網民直言「(巴西球星)尼馬嚟咗香港？」

片長約2分35秒的車Cam片，開頭即高潮，只見在元旦凌晨2時04分的旺角街頭，該名撞車黨跑出馬路後，直接轉身衝向錄片車輛，司機見狀立即煞車，不過該男子仍雙手抱胸跳上車頭，其後作狀受傷滑落並施展影帝級演技，彎腰踱步後直接摔地，再接一招巴西足球員尼馬的絕技—連續翻滾，但不同的是撞車黨翻滾的是瀝青地而非綠茵場。從影片顯示，該男子逆時針翻滾達約68次，期間曾兩度懷疑因頭暈稍作停頓，並在車前休息數秒後疑為平衡耳水，又再順時針翻滾約10次。

與此同時，對面線一輛途經的救護車亦被此情此景吸引，停下觀察並「欣賞」該男子絕技後掉頭，2名救護員落車查看情況時，該男子見狀立即起身上返行人路後離去。影片貼出不足一句鐘，便引來過千個表情回應及逾300則留言，絕大部分網民都被撞車黨連續翻滾絕技「折服」，紛紛貼出尼馬於2018年世界盃賽事中的翻滾鏡頭動態圖，並直言「尼馬都唔夠佢嚟」、「佢唔暈我已暈」，甚至有人笑言「年度最佳：影帝」、「一日未嗌cut一日都喺到滾」。