去年10大創科新聞揭盅　港大防新冠鼻腔感染疫苗方案奪冠

港府近年積極發展創新科技。為提高公眾對本港院校的科研成就認識，有機構舉辦年度「香港十大創科新聞」評選，由3,360名網民票選出「2022年度十大創科新聞」。當中以「港大發現有效預防新冠病毒鼻腔感染的疫苗方案」最受人關注。

主辦機構於去年11月24日至12月5日，向院校收集與科研、科創成就有關的新聞，選出90條總候選新聞，之後交由專家篩選出30條精選新聞，再於去年12月15日起開放予公眾投票。公眾評選結果中絕大部分屬於「生命健康與醫療科技」範疇，當中有兩條嘉許科研學者的傑出成就；3條為涉及新冠病毒檢測、預防與治療，比去年只有1條相關新聞數量大幅上升；兩條新聞則與「神經退行性疾病」、「阿茲海默症」等相關；3條上榜新聞的醫療科技機械人題材分別為「人工視覺系統」、「軟體機械人」與「機械人輔助支氣管鏡」。

主辦單位認為投票結果反映社會重新關注疫情，並期待科研人員尋求解決疫情的務實成果，另一方面亦反映香港市民對於特別是人工智能與機械人的應用科研成果感到欣喜。主辦單位表示，生命健康與人工智能與機械人被包括在「國家重點研發計劃《科技創新 2030》」及《十四五規劃綱要》中，港府早前亦公布一系列創科政策與展望，以及民間創設的創科獎項，期望促進政、產、投、學、研、用各持份者合作，加速成果轉化。