東方日報A1：返內地指日可待　去外國再遇障礙

新冠疫情纏港3年，本港百業被防疫禁令打殘，經濟陷入低谷，現在終於盼來中港恢復免檢疫通關之期。港府表示，正爭取最快於下周日（8日）與內地首階段通關。但礙於內地疫情升溫，本港單日新增確診宗數亦徘徊於兩萬多宗水平，當局預告通關初期需設配額，建議旅客往來中港需事先接受核酸檢測，確保無染疫才可過關。港人回內地指日可待，但內地疫情亦令多國對陸港澳旅客施加額外入境及檢疫限制，包括美加澳日印，紛針對華旅客，市民外遊再遇障礙。

政務司司長陳國基昨日於社交網站表示，港府將爭取最早在本月8日與內地實施首階段通關，除了現時已經開放供中港人員接受檢疫下往返的深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸，部分已關閉多時的口岸亦將會恢復運作。換言之，昔日最多人過關的羅湖口岸、落馬洲口岸，以及廣深港高鐵香港西九龍站口岸，於停運接近3年後有望近日重開。

但現時內地隨着大規模放寬防疫限制而確診人數急增，本港近日的單日新增確診宗數亦徘徊於兩萬多宗水平，中港疫情俱升溫為落實通關帶來壓力。陳國基表示，由於通關後相信會有大量市民有需要返回內地，亦有大量內地居民有需要赴港，為免關口短時間下難以消化人流，故通關初期會為往返內地和香港的旅客預設合適的人數安排，並逐步增加往返內地和香港的海陸空交通班次等。

陳稱，當局會視乎首階段通關的運作情況，進一步擴展通關規模，最終達致全面通關。另外，他指為減低兩地疫情傳播風險，港府建議香港市民到內地和內地旅客到香港，都必須事先接受核酸測試，確保無染疫才可過關。

運輸及物流局局長林世雄昨指，港府各部門正以最短時間為通關作好準備，目前來往內地的口岸尚未恢復運作，將與業界確保足夠運輸工具及人員配置等跨境運輸能力。

廠商會會長史立德表示，同意當局於通關初期設立人數安排，否則大量人過關會「倒瀉籮蟹」。他認為初期配額每日兩萬人次屬可以接受，並逐步增加至10萬人次。但他指，相關配額不需要特別優待商界，因為全體市民都很急切回內地。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，關口車站的硬件，例如車站設備、路軌一直有維修，大部分設施都有檢查，已經準備就緒。但自從幾個關口車站關閉後，職員已經調到其他港鐵站工作，若調回原本的車站，其他鐵路綫車站的人員會可能減少，可能人手更趨短缺。至於紅磡直通車口岸會否重開，他指相關職員已經調到其他部門工作，亦未有消息回該站協助，自從高鐵通車後，紅磡直通車站需求減少，相信歷史任務會完結。

議員陳曼琪早前致函陳國基提出數項通關安排的建議，包括與內地實現核酸檢測信息平台互聯互通，以便入境內地的香港市民出示無染疫證明；設長者關愛隊，專為長者辦理入境手續；加強口岸的人手配置，以確保跨境上學後口岸的運作效率；及預先公布即將實行的通關政策。

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