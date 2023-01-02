東方民調：身份無清晰定義　申服務門檻高　照顧者如處孤島

本港倫常慘劇不斷重演，照顧者壓力等問題引起社會廣泛關注。按照推算，全港約有逾百萬名照顧者，他們需長時間照顧長者、殘疾及病患者等，惟一直被忽視。政府現時並未有推行全面針對照顧者的政策，對他們的支援是靠社福之間的自發活動，可謂是「單打獨鬥」。加上服務條件限制，僧多粥少，服務嚴重不足，他們變得孤立無援。

本港仍未有就照顧者定下清晰定義，也沒有就相關人數作統計，社會服務聯會從零碎兼重疊的數據估算，例如無酬照顧者、殘疾人士及長期病患者、需要長期照顧的長者，以及兒童照顧者等數據，估算現有約130萬名照顧者，惟政府現時並未有推行全面針對照顧者的政策。至於所謂的「暫託服務」，政府目前提供的宿位服務相當有限，只為長者及殘疾人士提供約230個和160個指定日間暫託名額，以及330個和390個指定住宿暫託宿位，且申請門檻過高；即使成功覓得日間暫託，但交通接駁問題亦令不少照顧者卻步。

政府去年公布委託大學顧問團隊進行的《香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究主要報告》指出，很多照顧者都需要能夠暫時喘息的場所，但這些宿位的主要服務對象都是被照顧的長者和殘疾人士，未能照顧照顧者。政府現時政策一直以「被照顧者」為主，但對照顧者支援乏善可陳。反觀其他國家或地區，例如澳洲、新加坡、台灣、美國及英國等，都有以照顧者為本制訂的政策，包括為照顧者訂立清晰定義，並頒布相關法例。

早前施政報告提出加強支援照顧者的措施，當中主要仍是以宣傳教育、普及資訊、電話專線之類的被動服務為主。即將恒常化的4項經濟援助試驗計劃，既設有低收入、嚴重殘疾、有薪工作等門檻限制，名額、金額也都未足以應付實際需要；尤其申請者不能同時領取其他社會保障，更被斥「離地」，完全忽視照顧者的苦況。一直關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，現時政府計劃推行的「照顧者為本」支援政策有不少限制，他認為現時應整存對照顧者的一站式服務，放寬門檻和資格。