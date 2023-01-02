東方民調：以老護殘以老護老　見步行步壓力爆煲

本港接連發生多宗照顧者倫常慘案，早前慈雲山有年邁父母疑不堪照顧壓力，以鐵錘擊斃長期病患女兒，令社會再次關注照顧者問題，事實上本港「以老護殘、以老護老」情況相當普遍。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，本港隨着人口老化，照顧者人數將愈來愈多，惟各方支援卻嚴重不足，政府欠缺照顧者政策，亦沒有針對性的法律保障照顧者，令他們難覓適切支援而壓力爆煲，高危個案亦淪為計時炸彈。

去年11月底，立法會雖然一致通過「推行照顧者為本政策」的無約束力議員議案，惟對照顧者支援仍只為紙上談兵。多名議員炮轟政府對照顧者支援嚴重不足、服務零散及欠大方向，而津貼更遲遲未到位，且受惠人數僅得一萬，導致家庭倫常慘劇頻現，亦有議員批評派錢政策有如「灑胡椒粉落海」，毫無作用，直斥沒有保障照顧者權益的法律措施，完全屬「蠻荒時代」。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問328名18歲或以上市民，結果顯示，34%受訪者為照顧者，需要長期照顧家中長者或長期病患者。對於本港接連發生照顧者倫常慘案，45%受訪者認為，人口老化，照顧者問題趨升；40%稱壓力爆煲感無助；12%恐屬冰山一角。

社會福利署的殘疾人士暫託服務，日託名額少，亦有交通不便令人卻步，39%受訪者認為，照顧者難覓適切支援；36%斥資源不到位；22%認為高危個案隱形，淪為計時炸彈。本港估計有逾百萬名照顧者，但政府津貼名額僅一萬個，且申請門檻高，38%受訪者認為，需恒常化及取消名額限制；30%指應降低申請門檻；28%轟杯水車薪。

本港欠缺由政府主導的照顧者政策，只靠社福自發活動，59%受訪者直斥，政府忽視問題嚴重性；21%轟資源嚴重不足；16%則批評服務零散欠大方向。香港並無專門針對保護照顧者權益的法律，39%受訪者炮轟支援落後如蠻荒時代；28%認為應借鏡海外設針對性法律；27%批評照顧者權益欠保障。

調查亦顯示，受訪者認為政府應加強對照顧者的支援，44%希望擴大18區暫託服務及名額；33%認為應增加經濟及專業支援；19%認為應輸入或增加培訓護老人才。綜觀情況，大部分受訪者批評本港針對照顧者的政策大落後，不少照顧者一直被漠視，而缺乏支援，又認為本港照顧者人數將有增無減，政府應正視問題，否則悲劇將不斷重演。