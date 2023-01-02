打3劑以上疫苗輕症院友留院舍隔離　 李輝冀政府增支援解人手壓力

社會福利署調整安老院及殘疾人士院舍確診院友的安排，接種少於3劑新冠疫苗的染疫院友，昨日（1日）起會送往暫託中心接受照顧；而已接種3劑或以上疫苗的輕症或無症狀確診院友會安排留在院舍照顧，並由醫院管理局的醫護人員提供適切的治療及支援。安老事務委員會委員李輝今日(2日)在電台節目表示，對政府因應疫情發展調整政策表示認同，指長者的疫苗接種率已提高，已由去年初的兩成多升至目前的八成，院舍的感染個案最近多數是輕症。

她續稱，不少院舍長者於確診五天後已轉為無染疫，相信病毒的傳播速度及殺傷力較低，不擔心院舍出現爆發，確診院友留在院舍，亦可減少公營醫療系統壓力，最重要是做好藥物支援，及時治療染疫院友。

不過，由於長者及員工確診數目多，院舍人手壓力大增，當有長者確診，員工要向當局上報及取藥，做大量的行政工作，而接種最多兩針的確診長者也要轉移，小型院舍的壓力更大，當局在長假期時對院舍支援不足，期望政府可以提供額外津貼及在資源上提供協助。