香港教區今起開放弔唁　周守仁稱本篤十六世去年已身體不佳

天主教榮休教宗本篤十六世上周六(12月31日)離世，終年95歲。香港教區今日(1月2日)起至本周三(1月4日)，在中環堅道「聖母無原罪主教座堂」安排弔唁，周三亦會舉行大禮安所彌撒。現場擺放本篤十六世的遺像，亦放置鮮花，布置簡單而莊嚴。另外，約有百多名市民陸續到場簽弔唁冊，表示深切哀悼，並在弔唁冊寫下「永遠懷念」及「主懷安息」等字句。天主教香港教區主教周守仁今晨到場弔唁，稱對其離世感到傷感，又指他是一個有勇氣及殿堂級神學家。

周守仁表示對於本篤十六世的離世感到傷感，稱自己去年9月在羅馬時，已收到消息指本篤十六世健康情況不好，教區亦準備喪禮事宜，因此並非一個驚奇消息。周又稱本篤十六世是一個有勇氣的人，亦是一位殿堂級神學家，也會因俗世化改變神學思潮。至於會否呼籲教友到場哀悼，周指教友自己心中有方法哀悼，稱有教友或因疫情擔心人群聚集，尊重每個人的哀悼方式。

本篤十六世在1927年4月16日生於德國，2005年以78歲之齡獲選為教宗，是上任時最年長的教宗之一。他到2013年以身心不足以應付教廷工作為由辭職，成為自1415年首位辭任的教宗。教宗之位其後由方濟各補上，出任至今。

本篤十六世以強硬保守派神學觀點見稱，在反對同性戀及避孕議題上拒絕退讓，出任教宗期間，教廷曾捲入不少醜聞，包括有神父被揭發性侵兒童，本篤十六世今年曾開腔承認於1977年至1982年在德國慕尼黑任樞機時，處理同類案件有犯錯。另外，童年時於德國巴伐利亞長大的本篤十六世，14歲時曾加入納粹德國青年組織「希特拉青年團」，並加入德軍參與二戰，一度成為美軍戰俘。