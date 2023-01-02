港鐵員工今返回過境車站候命　工會憂各站人手不足難應對事故

中港通關今月中前即將恢復，港鐵正準備重新開放東鐵綫羅湖、落馬洲站，以及廣深港高鐵香港段。工會指，在港鐵各過境口岸的員工，封關期間曾被抽調至其他車站，今日（2日）已返回原有崗位報到，惟擔憂人手不足問題或陸續浮現。

鐵路工會聯合會主席林偉強表示，港鐵列車等硬件方面已為通關準備就緒，包括測試車站設備，如票務機等。同時，港鐵亦安排列車車長試車，以重新了解路段狀況，熟習環境。惟他指，原本調往其他鐵路線工作的的員工，現重返原有崗位，或令其他車站人手出現不足。他指，倘發生突發情況，需要疏散或救援，人手不足或拖慢程序，如從其他車站抽調人手增援處理亦需要，最壞情況是事故發生後首半小時才能作出應對，情況會較為混亂

林偉強重申，已向港鐵反映前線問題，而港鐵亦不斷計劃增聘人手。惟基於公司機制落後，福利欠缺吸引力，令離職潮未停止，期望港鐵能作出改善，以吸引更多新人入行。

資料顯示，高鐵西九龍站、東鐵綫羅湖、落馬洲站自2020年1月30日起關閉及暫停服務。港鐵早前公布，高鐵明起起將安排列車由西九龍站駛往內地，有待政府公布通關消息後，車票將於復運前3日開售。