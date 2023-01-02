高鐵車票最快明天發售　售票網站已更新至2023年1月

中港通關如箭在弦，政府爭取最快於本周日(8日)與內地實施首階段通關。海陸空口岸亦密鑼緊鼓籌備通關工作，有立法會議員就透露，港府及港鐵均已準備就緒，將提交高鐵重新接載旅客的方案予中央，期望最快明天(3日)開始發售車票，相信通關初期會分短中及長三個階段。而城際直通車取消後，他亦希望高鐵能夠取而代之，將涵蓋廣州東站方便前往廣州的旅客。

一直關注高鐵通關工作的議員田北辰今日(2日)向東網表示，現時港府及港鐵公司均已就通關做好充分準備，等待中央審批落實，預期最快明天起重新發售高鐵車票，方式與往時一樣，可透過網上及現場買車票。他指首階段通車將涵蓋廣深港等短途範圍，來往福田、深圳北、光明城、虎門、廣州南等車站；第二階段以中距離路線為主，包括連接長沙、廈門及武漢等地。至於第三階段就為長途線，連接北京及上海等大城市。他又特別提到，本港取消城際直通車後，期望高鐵通車後能夠直達廣州東站，「依家去廣州南站根本幫唔倒啲市民，如果佢通關後唔包呢個站我唔會收貨！」

東網記者今日到港鐵網站了解高鐵最新情況，在售票的頁面可以選擇由香港西九龍站前往多個內地城市，而搜尋車費及時間表的頁面，亦更新日期至2023年1月。記者揀選香港前往廈門的車票，分為二等至商務四個等級，成人票價由最低的289港元至867港元不等。不過，當記者點選「購買車票」時，系統會顯示「因應政府的疫情防控措施，來往香港西九龍站及內地車站的列車服務暫停，本購票系統亦暫停運作，直至另行通知。」字句，意味着車票仍未復售。