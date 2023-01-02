本港撲熱息痛藥物供應穩定　政府：擬加緊採購作儲備

近日本港掀起搶購止痛退燒藥潮，政府發言人今(2日)表示，含「撲熱息痛」（Paracetamol）成分的藥物在本港整體供應維持穩定，而公營醫療系統的相關藥物備存量亦十分充足，正計劃加緊採購相當數量的相關藥物，以作儲備，呼籲市民不需要囤積有關藥物，更不必搶購個別品牌的藥物。

政府指，一直持續監察含「撲熱息痛」成分的藥物在香港的供應情況，現時有756個已註冊的藥劑製品含撲熱息痛成分。鑑於近日市場上對有關藥物的需求增加，衞生署已進一步採取一系列應對措施，包括派員視察市面的藥房及藥行以檢視相關產品的銷售及存量情況，並呼籲大型藥物零售商在個別品牌的相關產品出現缺貨的情況下，透過張貼告示等安排，提醒購買者可選購其他同樣含「撲熱息痛」成分的產品。另衞生署已要求本地製藥商會呼籲其會員加大對含「撲熱息痛」成分產品的生產力度，以滿足市場的預期需求。

政府亦強調，公營醫療系統就含「撲熱息痛」成分藥物的備存量十分充足，現時相關藥物在公營醫療系統內的備存量維持在約5至6個月的日常使用量，絕對足夠公營醫療系統照顧其病人所需，政府現時亦正計劃加緊採購相當數量的相關藥物，以作儲備。政府會考慮按實際情況和需要，把額外採購的藥物預留給一些有需要但無接受公營醫療服務的市民，例如可能未能負擔藥物開支的低收入家庭，以及個別因出現地區性藥物短缺而未能購買相關產品的市民等。