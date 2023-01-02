病床超負荷　入院等12句鐘　醫管局呼籲輕症者勿往急症室

本港正值冬季流感高峰期，加上新冠疫情未退，到急症室求診的人士急增，醫管局預料元旦假期結束後，急症室求診者會升至單日5,000人次，內科病床使用率最高達130%的超負荷，入院時間最長要等12小時，呼籲輕症患者到醫管局普通科門診及指定診所等求醫。

急症科統籌委員會主席徐錫漢表示，過去數天平均每天有約4,000人次到急症室，當中伊利沙伯醫院、聯合醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院相對繁忙，約1,000名急症室病患須入院，內科病床整體住用率達115%，個別醫院甚至達到130%。醫管局指入院等候時間由4至8小時不等，個別醫院要等候12小時，呼籲輕症患者到醫管局普通科門診、指定診所、遙距診症，或向私家醫生求醫，減輕急症室負擔。

醫管局聯網服務總監鄧耀堅就指，現時約有5,000名新冠病人住院，危重病人超過400名，緊急應變指標中心密切留意醫院運作，已調動額外人手及加開臨時病床應付，同時加快病人出院程序，令流轉更快，縮短輪候入院時間，亦不斷增加指定診所及遙距診症名額，尤其是長者、孕婦及小童，而超過20%入院病人是院舍長者，局方會加強外展支援，減少他們的入院需要。