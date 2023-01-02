大棠賞紅上樹搖　女童拍照楓葉潦　父母不教罪難饒

每逢冬季天氣涼，大棠楓葉漸變紅，最啱一家大細郊遊兼觀賞，不過都要有公德心，切勿為求影靚相而攀爬或損壞樹木，破壞大自然。事緣有網民昨日(1月1日)元旦發貼表示，在元朗大棠楓香林發現「猴子」，並貼出一段約6秒的影片，只見一名身穿黑色長袖衫、下着緊身褲、腳踏白拖鞋的長髮女童，懷疑在家人指導下，踏上一棵楓葉樹狂踩樹枝拍照，搖曳期間更導致不少楓葉散落，引來一眾網民狠斥無家教。

只見片中女童雙手分別緊捉一條樹枝，雙腳擺出弓步架勢，前腳更不斷踐踏該樹另一樹枝，即使該楓樹已有樹葉在晃動下脫落，期間疑似家人的一把女聲甚至提醒女童「鏡頭啊，望住啊」，懷疑正在拍照或錄片，而女童亦聽話回頭望向錄片者位置。片段引來大批留言撻伐，不少批評女童無家教「破壞大自然」，更指「老母唔叫佢停止，仲叫佢望鏡頭！」有人直斥「父母沒有正確教育孩子」、「不知所謂」，亦有網友留言提醒發貼者「唔係影佢(女童)，應該叫佢落返嚟」，甚至有人建議應報警處理。

過去亦有不少大棠紅葉遭破壞的情況，有議員曾要求漁護署強監管巡查，檢控違規行為，否則美好景色將不復再。而據《郊野公園條例》，未經許可，不得在郊野公園或特別地區切割、摘取或根除任何植物或植物任何部分，違者最高可被罰款2,000港元及監禁3個月。另外，根據香港法例第96章《林區及郊區條例》，任何人士非法在政府土地上砍伐或摧毀樹木或生長中的植物，一經定罪，可處罰款25,000港元及監禁1年。