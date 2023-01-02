政Whats噏：陳紹雄掹兩議會新丁加入　C15＋擴版圖

選舉委員會界別補選過後，立法會內各板塊再有變動。新民黨增加一席，民建聯成功補番一席，而工聯會就失咗一席。兩個進身立法會，有黨派背景嘅兩個「新丁」當然要歸邊，反而另一個聯盟就擴大咗版圖，喺議員陳紹雄招攬之下，兩位「新丁」黃錦輝同尚海龍都加入咗「C15＋」。反觀另一個聯盟「G19」就因為黃元山「轉跑道」而少咗一席，變成「G18」。睇嚟遲下有補選有會爭崩頭嘞！

其實，議員喺立法會單打獨鬥好難做，大部分都要「埋堆」。點解會招攬兩名新丁？陳紹雄解釋，係因為同二人相識多年，加上選舉前都問過佢哋有冇興趣加入，所以喺黃錦輝同尚海龍當選後，都分別叫佢哋加入，形容大家走埋一齊係「自然不過嘅事」。

本來有兩名新丁加入，令「C15＋」由原來嘅14席增至16席，之不過，16人只維持咗十幾日就無咗嘞！因為踏入2023年，本身係眼科醫生嘅議員林順潮因公務繁忙為由離開咗，令佢哋減至15個。陳紹雄透露，林順潮同「C15＋」未來仍然會喺唔同嘅議題上合作，例如醫療衞生議題，而林順潮未來亦會繼續以陳紹雄名單參與事務委員會。

「埋堆」之後，唔知兩個新丁嚟緊會有啲咩新動作呢？原來就喺計劃開地區辦事處嘞！尚海龍話要兌現返政綱嘅承諾，所以計劃喺3個月內，喺北部都會區嘅新田科技城一帶開第一個地辦喎。咁有冇諗過同人合組地辦？佢話唔少議員都鍾意係公共屋邨同居屋屋苑嗰頭開地辦，但佢諗嘅係經濟創科板塊，所以揀新田一帶開，再加上已預咗新田嗰邊人流唔多，未必有人會肯同佢一齊開，但佢強調無人夾嘅話，佢都會堅持一個人開喎。

黃錦輝都提到嚟緊都計劃開地辦，仲希望可以喺半年內搞掂。佢話想接觸多啲地區人士推廣「科普」，所以計劃開地辦，仲話喺疫情期間，自已都有參與過地區工作，有一啲相熟嘅地區人士。至於同邊個一齊開？喺咩區開？佢話暫時未有定案，要做下「功課」先，避免「咁濫」，「為落區而落區」喎。