內地漢元旦酒店放血亡　七旬翁翌日大樹上吊歿　

澳門元旦及翌日(1月1日及2日)先後出現兩宗懷疑自殺案！兩名死者均為中國籍男子，年約35歲及70歲，他們分別在澳門路氹某酒店一客房及沙梨頭北街某大廈休憩區被發現，當中35歲死者懷疑用剃鬚刀割大動脈後，坐在浴缸水中放血身亡，而70歲死者則被發現懷疑在休憩區大樹上吊自殺。兩宗個案初步列作屍體發現案處理，死因有待法醫檢驗確定。案件均已交由調查科跟進。

經調查，身高約1.7米及瘦削的70歲死者，於今日凌晨約2時26分，懷疑在沙梨頭北街某大廈休憩區的一棵大樹，踏上圍繞樹幹的木製圓形座位靠背位置，然後用一條白色麻繩套上大樹樹枝吊頸，隨後被途人發現報警，惟送院搶救後證實死亡。經對屍體進行檢查，死者頸部勒痕與上吊用的麻繩大小相符。除此以外，並沒有發現可疑或可能由刑事引致的傷痕。在死者身上和附近地方，沒有發現任何屬於死者的身份證明文件、財物和遺書。

另一35歲姓張男死者則在元旦當日凌晨，獨自進入路氹某酒店客房，酒店職員至同日晚上約8時半仍未見死者再出入房間，有感懷疑遂前往客房了解，並發現死者赤裸仰坐在浴室浴缸水中毫無反應，床上和浴室地上遺下大量血痕，於是報警求助，惟其後證實身亡。經屍體檢查，初步懷疑死者使用剃鬚刀刀片割開手肘內側的大動脈自殺，死者手肘內側傷勢符合由利器切割所造成。除此以外，並沒有發現可疑或可能由刑事引致的傷痕。在案發客房和死者隨身物品內並沒有發現遺書。