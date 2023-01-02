新冠患者眾醫院大爆疫　醫護人手少退燒即復工

澳門新冠疫情未平，社區確診患者數目急增，為醫療系統帶來龐大壓力，不但有多名染疫患者到醫院求診，醫護亦相繼中招，人手更顯不足。鏡湖醫院遂調整人手，集中資源在急診服務。該院的急診醫生今日(2日)表示，適逢冬季，加上12月中新冠病毒在社區迅速蔓延，急診的求醫人士增加，也有三分二的急診醫生都確診。雖然不少醫生在稍微退燒後已主動復工，卻要犧牲吃飯及休息時間工作。

一名急診護士則表示，該組的編更同事要協調休息時間，醫院亦有派員支援，但由於急診同事明白他們工作的重要性，大家平均只休息3天，未康復亦會返回工作岡位。他又透露，截至受訪當日經已連續工作一周，每天工作12小時，雖然自己沒有染疫，但工作時仍有穿整套防護衣，期間更只喝1至2次水及減少如廁。另外，由於長期佩戴KN95口罩，其耳朵已破皮乾裂。

該院院長直言，是次疫情對醫院而言為很大的挑戰，短期內有大批病人中招，加上醫護染疫，人力資源變得緊張，因此只能放棄非緊急服務，將資源投放在急診方面。院方亦開設線上門診、設立快速診室等，另啟動應變小組，開會討論人手等應變策略。他又提到，現時以長者為主的重症病人增加，醫院需騰出更多床位及集中人手照顧他們，惟床位近乎飽和，故院方要與政府溝通，床位不足時適當將病人轉介至政府床位。