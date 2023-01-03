網上投資騙案升9成　有男子投資加密貨幣被呃18萬

本港詐騙案無日無之，其中網上情緣騙案於2022年首10個月接獲1,309宗，較前年同期微跌4.6%，但損失金額按年升20%至5.78億港元，警方相信宗數下跌，是騙徒趨向投入更多時間博取受害人信任。至於網上投資騙案有1,503宗，較前年同期的792宗大升90%，69%與加密資產有關，損失金額7.7億港元，有受害人在網上結識自稱IT人，誤信對方有內幕「貼士」，共花18萬港元投資加密貨幣，最終發現被騙。

去年首10個月接獲的網上投資騙案，損失金額7.7億港元，較前年的3.75億港元大升1.05倍。其中一名受害人李先生（化名）透過視像形式講述被騙經歷，他憶述，去年9月初在社交平台Facebook結識一名女子，後應邀轉用WhatsApp溝通，起初只是閒聊生活習慣、飲食及運動等，雙方熟稔後，對方聲稱在美國從事IT行業，閱覽了「大客」的伺服器資料，知道內幕貼士，投資後賺取了可觀收入。

李雖然此前無投資加密資產的經驗，但信以為真，相識約一周後，按對方「教路」在網上投資平台開設帳戶，並將錢轉至一個個人戶口，購買加密貨幣USDT（泰達幣），再用USDT投資一種名為「Sushi」的加密貨幣。他先後4次共投資18萬港元，投資平台顯示帳面有數次獲利，半個月共賺約6、7,000美金，但未曾提款。直至12月他見帳面投資失利，欲「斬倉」取回剩餘資金，竟發現未能再登入平台帳戶，始知上當。調查發現，有關投資平台為假冒的，仍未移除。

區塊鏈合規專業人士協會法律顧問吳文謙表示，投資虛擬貨幣承受不同風險，其一是投資風險，加密貨幣可在短時間內大幅升跌，另不法之徒或會做「新幣」，待多人落氹後再捲款潛徒；其次是買賣平台監管及託管風險， 例如早前有加密貨幣交易所FTX破產，客戶未能取回金錢；再者是刑事風險，不法之徒或會利用個人戶口洗黑錢。