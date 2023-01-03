鼠侵觀塘安泰邨逾年　晚晚入屋開P

左圖：居民手持的死老鼠，是其用掃把在廁所假天花拍死。 右圖：有老鼠在冷氣機位出現。（讀者提供）

觀塘安達臣道一帶正大興土木建屋，鄰近的安泰邨爆發嚴重鼠患。有居民反映老鼠晚上爬入屋在客廳、廚房和飯桌「開派對」，亦有人用掃把在廁所假天花拍死老鼠。居民指安泰邨淪為老鼠樂園已超過一年，批評房屋署未有正視問題。

市民梁先生向本報提供影片，顯示深夜時分居民安睡後，有小鼠在客廳、廚房和飯桌游走；亦有居民因為有老鼠爬入廁所的假天花，之後居民拆除假天花，用掃把將老鼠拍死，最後丟入膠袋綁緊棄置。

梁指，邨內鼠患已持續一年，雖然屋苑已放鼠餌及擋鼠板，但成效不彰，單是和泰樓低層2樓至高層28樓都出現鼠蹤，有老鼠走入室內，亦有老鼠在窗外冷氣機位出現。同邨恆泰樓的垃圾房門口，對正該邨主要行人通道，清潔工人每天都會推着數十個垃圾桶經過，惡臭異味令邨民十分難受。

房屋署回覆本報查詢指，去年曾接獲兩宗有關安泰邨內發現有老鼠，以及有兩戶和泰樓居民反映疑似有老鼠入屋的報告。辦事處已隨即派員視察單位及向有關住戶提供防治蟲鼠的專業意見和適當協助，並加強清潔工作及滅鼠措施，包括增設鼠餌及捕鼠器等。

房署又指，安泰邨清潔人員每天須運送垃圾至位於恆泰樓的垃圾收集站，進行中央壓縮及分類工作。所有垃圾桶在運送途中均會蓋上及每日清洗，人員會保持垃圾站及通道清潔，以確保環境衞生。