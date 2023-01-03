荃灣祈德尊新邨　老鼠白日爬上樹

螞蟻上樹相信大家聽得多，但竟然老鼠都會上樹。市民向本報反映荃灣西祈德尊新邨A座附近發現有老鼠光天化日下在樹上爬行，更竄到7至8層樓高，令人擔心隨時沿樹枝爬入屋。香港房屋協會回覆指，已於邨內放置鼠藥及捕鼠器。

市民梁先生認為，老鼠爬樹十分罕見，不排除樹上有食物吸引老鼠上樹。他指，該處的鼠患問題已維持約4至5年，但近期愈來愈嚴重。他向食物環境衞生署投訴後，部門雖然有派人在邨內局部位置滅鼠，但並非在大環境滅鼠。他舉例，可能一至兩隻老鼠死後，有關部門拍完照片後就敷衍了事。

房協回覆本報查詢時表示，屋邨辦事處早前收到居民反映部分地方發現鼠蹤，已即時加強環境衞生措施，上月中起已加強防治蟲鼠工作，例如於屋邨範圍包括A座外的大樹加密放置不同類型的鼠藥及捕鼠器，並加強清理樹木附近的雜草。

食物環境衞生署回應指，該署曾於上月初接獲有關屋苑物業管理服務公司就其屋苑範圍內發現鼠患問題的查詢，並派員進行實地視察，期間發現屋苑範圍出現鼠蹤、鼠洞及鼠糞。該署已向有關屋邨物業管理人員作出衞生教育及提供防鼠技術建議。