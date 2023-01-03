觀塘海濱長廊擬分階段推展人車共融　區議員憂引發安全危機

政府擬在今年起在觀塘海濱一帶開始分階段推展共融通道。(袁志豪攝)

為推行啟德發展區共融通道網絡，政府已於2018年完成於觀塘海濱長廊為期6個月的共融通道試驗計劃。相隔約4年後，政府計劃在今年起分階段推展共融通道。觀塘區議會主席柯創盛批評現時才開展工程情況不理想，擔心與原先想法有落差；該區議會文化、康樂、體育及青年發展委員會主席張培剛直指計劃新加的減速地磚等或增安全危機，促當局做好宣傳工作。東網向政府查詢細節，惟獲回覆需待計劃落實後，才能提供實施細節。

據政府文件顯示，當局在2018年7月至12月底推行共融通道試驗計劃，並以問卷調查方式收集超過12,000份問卷，64%的受訪者指當局應加強宣傳推廣共融通道。事隔約3年，政府在2021年2月就啟德發展區共融通道網絡的設計和實施展開詳細研究，並計劃在2023年起陸續分階段推展共融通道，同時進行優化工程，包括遷移及重置公園內現有行人道兩邊部分的設施，擴闊現有的行人道，以提供1條長約1公里、平均闊度約6米的共融通道，且在通道鋪上減速地磚，加設路牌和指示牌等。

記者到現場視察，發現現場仍未有就共融通道設指示牌和警告標誌，而道路亦偏窄，相信最多只能讓3輪自行車同時經過。

柯創盛強調政府進行研究計劃時理應「揸緊時間」，令計劃能貼近市民需要，亦要有高透明度。他擔心試驗計劃愈長，收集數字會滯後，無法反映市民的想法。張培剛則指調查訪問了70%單車使用者，只有30%非單車使用者，覺得當局未有着重非單車使用者的意見。他又指64%受訪者認為政府推廣不足，數字相當驚人，反映政府未做好相關工作。

張又指人車共融存在非常大的安全隱憂，因平日海濱一帶已有不少使用者，假日更是人山人海，擔心有家長沒看管好幼童，亦擔單車使用者會撞到建築物而釀成意外。即使政府會進行改善工程，例如擴闊路段、在附近的設施安裝保護墊和安裝減速地磚，他仍然感到憂慮，特別擔心減速地磚會絆到小朋友或長者，故要求政府在實行人車共融時，必須增加公園管理人手以策安全。

經多名區議員反映後，政府近日提交區議會的文件表示，計劃在共融通道開放初期安排禮儀大使，教育公眾識別共融通道與傳統分隔式單車徑的不同，並加強教育公眾應有禮儀和態度，同時亦會對不當使用者作出勸喻。土木工程拓展署亦正在研究在合適位置使用智能提示系統，當有單車駛近通道的交匯處時，系統會向行人及單車使用者發出提示。