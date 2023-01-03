傳通關初期配額約4萬人次　議員籲港府允市民免審批登記「北上」

港府爭取最早在1月8日與內地首階段通關，消息指，初期對通關配額有限制。議員陳恒鑌今早(3日)在電台節目表示，按內地目前疫情推測，港人未必在開關初期「一窩蜂」北上，以過往每日人流的一成去計算初期配額較為合適，約每日約4萬人，惟配額審核複雜，若短時間內兼顧審批及抽籤只會費時失事，建議「用一個信字」先登記後批核。

陳恒鑌建議當局開放有鐵路接駁的口岸方便往來旅客，建議首周以羅湖、落馬洲及高鐵西九龍站為主，並開放西部通道及港珠澳大橋，及後再開放巴士及其他口岸，期望農曆新年時恢復正常通關。不過，他又擔心鐵路運力不足，港鐵由12卡車變9卡車令載客量減少，形容通關對運力是很大考驗，回復正常通關後，尤其東鐵綫會面對很大壓力，期望港鐵在列車調配上保持最大運力。

同場的中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝則認為，直通巴士正安排驗車，相信短期內有逾100輛巴士投入服務。據他了解，深圳灣口岸通關初期有1萬人次配額，文錦渡口岸則未有確實數字，直通巴士服務可以應付通關初期需求，惟許多巴士在車場已停放多年，包括車身、車軚、座椅及抗病毒塗層等需時維修，希望政府提供復業基金資助。另外，不少司機已屆退休年齡，期望與政府商討上調牌照年齡至65歲。