2000蚊請路試考牌官「飲茶」　6旬漢行賄罪成囚4個月

一名男子去年7月涉嫌在運輸署駕駛考試中犯錯後，以2,000港元請考官「飲茶」，試圖利誘對方判定他考試合格。涉案男子被廉政公署控告一項向公職人員提供利益罪名。他早前承認控罪，今日（3日）在觀塘裁判法院被判入獄4個月。

裁判官屈麗雯判刑時指，罪行涉及向公職人員行賄，案情嚴重。雖然案中不涉商業元素，被告過往亦沒有定罪紀錄。但相關案例顯示，只有在特別情況，才可判處社會服務令或緩刑。法庭認為，就本案而言，即時監禁仍是無可避免。法庭以7.5個月監禁為量刑起點，考慮到他認罪，另因被告背景，額外酌情扣減1個月，最終判被告即時入獄4個月。

被告為60歲的賴長明。案情透露，被告於2022年7月9日到運輸署油塘駕駛考試中心參加路試，由一名運輸署二級考牌主任主考。被告在路試開始後不久，便犯下嚴重錯誤，其後向該考牌主任提供現金2,000港元，請對方「飲茶」圖獲路試合格。該考牌主任拒絕接受賄款，並在駕駛考試結束後即時向運輸署報告事件。廉署接獲運輸署轉介的貪污投訴，當場拘捕被告。

案件編號：KTCC2323/2022