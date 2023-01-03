冬季多疫夾擊公院縮減非緊急服務　醫護籲輕症者勿到急症室求醫

近日本港日增逾2萬宗確診，加上冬季流感、心臟病、腸道疾病等求診人數上升，令公院服務需求大增。醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今早(3日)在電台節目表示，現時公立醫院已縮減兩至三成非緊急服務，坊間擔心通關後本港醫療系統壓力增加。他重申會優先為港人提供服務及藥物。至於其餘非符合資格人士，則盡量只提供緊急服務，相關人士亦不能使用指定診所及遙距診症服務。

急症室近日輪候時間較長，李立業指出，相信與私家診所在公眾假期休息相關，預料假期後的求診人數會進一步上升，未來一周是關鍵，呼籲輕症病人轉到私家求診。香港護士協會主席源志敏則認為，醫管局雖表示會分階段減少非緊急服務調配人手，惟前線員工未必知道具體安排，希望局方加強溝通。他又憂慮通關後急症室求診人數更多，會進一步增加前線壓力，呼籲醒市民若只是發燒、重感冒等，毋須到急症室求醫。

源志敏又透露，目前急症室服務量與過往冬季流感高峰期相若，內科病房使用量達120%至130%。他又以伊利沙伯醫院為例，指該院內科病房原有40多張病床，現時已加開床位收治約60名病人。