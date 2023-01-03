倉鼠當疫源先殺後禁運　港大學者籲恢復進口前應篩選檢測

本港去年初爆發第5波疫情時，因有寵物店倉鼠感染Delta變種病毒後傳給店員，故決定實施「殺鼠令」，並建議市民交還已購買倉鼠作人道毀滅。相關措施至今已近一年，當中禁止倉鼠商業進口的禁令仍未解除。有學者認為，暫未有科學數據指出倉鼠感染病毒會否產生變異，但若要進口倉鼠，應進行檢測及篩選。

港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文今日(3日)出席電台節目時表示，現時未有完全的科學數據可以證明，倉鼠感染病毒後會否產生變異，若再傳人時又會否加強毒性或增加傳染性。但他建議，若要進口倉鼠，可以先進行檢測及篩選，以確保倉鼠沒有帶病毒株，安全系數會較高。

銅鑼灣寵物店Little Boss在去年1月時有店員及顧客確診Delta變種病毒，及後漁農自然護理署稱在寵物店的多個倉鼠樣本中，均驗出帶有新冠病毒，此為全球首次發現有倉鼠確診新冠肺炎。其後當局檢取Little Boss及大埔倉庫中所有動物作檢測，並進行人道毀滅，全港所有售賣倉鼠的寵物店須暫時停業，售賣的倉鼠及已售出的倉鼠亦須進行人道毀滅，涉及2000多隻倉鼠和細小動物。