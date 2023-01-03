元旦長假後求診者未見急升　伊院診症個多小時已完成

本港流感高峰加上新冠夾擊，在剛過去的元旦長假期病人逼爆急症室。東網記者今早(3日)到伊利沙伯醫院急症室視察，未有如醫管局所言假期後求診人數會急增的景象，急症室早上輪候人數不多，以長者為主，有求診人士指只需一個多小時已完成整個過程。

早上9時多，伊利沙伯醫院急症室外豎起「冬季服務高峰期」的告示牌，記者步進候診大堂，發覺在內等候睇症的人士不多，座位亦未有坐滿，只有十多人在等待，大部分為長者。大堂另一端擺放了多張病床作準備，整體運作暢順，一名古稀老翁指患感冒到來求診，由等候看醫生至完成取藥，只用了一個多小時。

醫管局昨日預告元旦假期後，急症室求診者會升至單日5,000人次，呼籲輕症患者到醫管局普通科門診、指定診所、遙距診症，或向私家醫生求醫，減輕急症室負擔。根據醫管局今日(3日)上午11時45分更新的急症室等候時間，由超過1小時至8小時不等，當中只有東區尤德夫人那打素醫院要等8句鐘，其次是基督教聯合醫院及屯門醫院要等6句鐘，其餘大多只需等候一至兩小時。