啟德及茶果嶺單車徑進度落後捱轟　觀塘區議員促完善配套

政府於2018年完成於觀塘海濱長廊為期6個月的共融通道試驗計劃，以推行啟德發展區共融通道網絡，相隔約4年後計劃在今年初分階段推展共融通道。觀塘區議會今日(3日)舉行會議，區議會主席柯創盛引述東方日報今日報道，指有市民對海濱單車徑有安全隱憂，促政府全面檢視共融通道。另外，多名區議員批啟德及茶果嶺單車徑路段追不上進度，故提出臨時動議，促政府完成啟德及茶果嶺單車徑路段，才適時在觀塘海濱公園配合實施單車共融計劃，動議獲得通過。

區議員簡銘東希望共融單車徑可以「通晒」，直言對啟德、茶果嶺追不到進度感失望，又質疑會否有閉路電視監管意外發生；區議員蘇冠聰指，海濱的單車徑是接駁啟德及茶果嶺的路徑，質疑為何需要現時先啟用海濱的1公里路徑。蘇又希望設有急救站，以免發生意外時未能儘快救助。

土木工程拓展署指，了解到觀塘碼頭、茶果嶺共融通道落實時間較海濱花園遲，但認為市民歡迎在海濱花園多一種模式欣賞海景；香港本就有共融通道設施，認為安全風險不高。顧問公司指，共融通道平均闊度6米，相較窄的路段有減速地磚、加保護墊、設有標示牌。康樂及文化事務署表示如有重大意外，會報警求助，而場內保安室有簡單急救措施。

及後，多名區議員提出「完善安全配套，適時開放全段單車徑」的臨時動議，指觀塘海濱花園使用人數眾多，建議單車共融計劃需要完善安全設施及配套設備，並指出應先完成啟德及茶果嶺單車徑路段，才讓觀塘海濱花園配合實施單車共隔計劃，從而讓市民暢通無阻地使用整段單車路線。動議以11票贊成、0票反對、0票棄權得以通過。