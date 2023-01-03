台擬對經港澳轉機抵埗陸客　採取檢疫措施

台灣周日（1日）起要求從中國大陸4個直航點入境及金馬地區春節交通專案赴台旅客，需於機場及港埠接受新冠核酸檢測。措施推出首日，從大陸入境旅客的新冠確診率為27.8%。台灣行政院長蘇貞昌周二（3日）出席擴大防疫會議時指，為降低疫情境外移入風險，要求流行疫情指揮中心研究對從大陸出發經香港及澳門轉機抵台的旅客，採行適當的檢疫措施。

會議指出，大陸本土疫情嚴峻，官方公布疫情指標明顯低估。當地城市及農村疫情持續上升，整體疫情可能持續超過3個月，日本、南韓、美國、印度、意大利、英國、法國均先後宣布加強對大陸入境旅客的檢疫措施。歐盟亦擬於周三（4日）召開危機應對會議，討論對大陸入境旅客的統一檢疫措施。

指揮中心統計周日及周一（2日）桃園機場、台北松山機場的最新數據，接受核酸採檢的大陸旅客共657人，其中164人受感染，感染率為25%。其中CT值小於或等於30的有42人，將抽樣進行病毒基因排序。指揮中心又稱，春節前一周自大陸入境訂票人數已增至超過1.1萬人次。