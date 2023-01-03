網上發布「斬黑警」言論　入境處職員煽惑罪成判囚半年

前年7月1日銅鑼灣發生孤狼襲警案，一名入境處高級入境事務助理員被指於翌日，在網上討論區發布「斬黑警」等言論，涉煽惑他人傷害警員而被捕。他今日(3日)在區院承認一項煽惑他人有意圖而傷人罪，法官李慶年指本案涉及煽惑他人干犯暴力襲擊，法庭量刑時須反映懲罰及阻嚇，考慮後判被告入獄6個月。法官判刑後亦提醒社交媒體令資訊流通方便，但增加了散播假新聞及仇恨言論的風險等，而貼文者亦會「留下足迹」，籲「三思而後貼文」。

被告趙浩楠(35歲)，案發時為入境處高級入境事務助理員。求情指被告被捕後被停職，事後已感後悔，而涉案貼文只有不足50人回應，亦沒有人因被告的言論而作出行動，且被告並非知名人士，他因受事件影響而一時激動才犯下大錯，希望法庭量刑時考慮。法官判刑時指被告開設貼文後，又留言以推廣貼文，進一步提升激進程度，但考慮到涉案有關言論沒有具體計劃，亦沒有實際產生嚴重襲警行為，及被告經此教訓後相信重犯機會不高，遂將被告判囚半年。

案情指於2021年7月1日晚上，有警員於銅鑼執勤時遇刺受傷 ，政府事後曾發聲明譴責，事件亦被廣泛報道。被告於同年7月2日，在香港連登討論區，以帳戶名「叻啦叻啦」張貼標題「7月1以後定為斬黑警日」的貼文，並留言「一齊和你斬」及「齊斬黑警 人人有責」等，又留言推高貼文，以令貼文增加曝光率，貼文亦獲其他用戶回應。而被告的帳戶亦曾大量張貼涉政治議題的貼文，內容顯示支持2019年6月後的暴動或其他非法活動，亦有仇視警方及政府等。被告同月5日被捕，在警誡下稱「啊Sir，係因為銅鑼灣襲警件事，我被網上嘅人嘅言論影響咗，我一時貪玩先喺連登發呢啲貼文」。

案件編號：DCCC 161/2022