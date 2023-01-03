東九龍高架捷運曝光　擬來往彩虹東至寶達　議員轟塞爆觀塘綫

香港政府於《鐵路發展策略2014》提出「東九龍過山線」，提出8年後，終於再推路線有大改動的「新方案」，擬由彩虹去寶達，或由政府全資興建。有工會今（3日）約見運輸及物流局副局長廖振新了解計劃，議員批評目前計劃走線做不到雙向循環、運力不足，乘客需轉乘更會「塞爆」觀塘綫，香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示亦斥政府計劃「本末倒置」，沒有「前瞻性」。

政府目前計劃東九龍過山線採用高架高架無軌捷運系統，不會行走隧道，而是興建專用通道，預計使用輕鐵行駛或汽車模式，而鐵路線程不足5公里，由選址為聖若瑟安老院交匯處的彩虹東站至寶達，途徑彩雲、順利、順安，最終方案報告預計年中公布。

針對「新路線」，秀茂坪分區委員會主席黃春平指，計劃原於2014年公布，但政府現在「另外整左套嘢」，方案沒有延續性。而目前的路線是「掘頭路」，因居民多數只會往彩虹東方向，不會往寶達方向，導致路線不能得到充分使用。黃指政府稱目前主要考慮成本效益，但他認為成本效益與路線是「雞蛋和雞」的關係，因不能便捷市民導致無人使用，政府也不能賺錢，因此認為政府興建鐵路的出發點應是方便居民。議員鄧家彪表示，目前方案運力「有啲不足」，而項目可能要政府全資興建。

張年生指計劃「終於有曙光」，但仍未有時間表，他又指政府在思考鐵路計劃時需有「前瞻性」，因政府現時是運輸需求帶動鐵路建設，但以將軍澳居民為例，他們忍受了30年，帶鐵路建成後仍出現「塞爆」情況，可見政府沒有考慮未來情況。張續指鐵路可以帶動經濟效益，但政府現時要出現經濟效益才考慮興建鐵路，是「本末倒置」的行為，又建議路線應去到慈雲山、九龍塘，再接駁中鐵、錦上路站，以幫補到香港中部運輸需求。

議員陸頌雄建議政府採用單軌模式建設鐵路，因單軌成本效益更高，但政府指單軌方案主要難點在消防救援，陸認為政府應和消防處研究方案，而非摒棄此方案。陸續指政府應盡快交出時間表，不要像之前一樣「又拖n年」，走線更要便利市民。