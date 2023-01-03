區會批傳統滅鼠方式成效不彰　食環署考慮另類方法

清潔香港行動於去年8月中展開，政府動用5億港元推動「政府打擊衞生黑點計劃」，首階段重點打擊全港600多個鼠患、非法棄置垃圾等衞生黑點。觀塘區議會今日(3日)召開會議，討論及檢視計劃的成效，有區議員批傳統滅鼠方式成效不彰；而區議員符碧珍指觀塘順利紀律部隊宿舍地下的垃圾房經常有老鼠出沒，東方日報報道後食環署加強工作，情況大大改善。

議員陳耀雄在會議上要求討論及檢視「政府打擊衞生黑點計劃」的成效，指政務司副司長卓永興統籌開展為期3個月的「政府打擊衞生黑點計劃」已完結，詢問有關觀塘區環境衞生的改善情況及整體成效，促交代計劃於觀塘區開展情況、執行的成效以及後繼工作。他希望成效有數據公布予市民，部分位置持續打擊都未見成效很大，期望之後有延續性。

區議會副主席呂東孩指滅鼠工作有改善空間，傳統滅鼠方式功效低，不少民間智慧例如老鼠膠成效更高。區議員張培剛指農曆新年前後垃圾量會上升，每日確診個案2萬多宗，擔心太多清潔工友確診，促政府確保人手充足，防止垃圾堆積。食環署指正在進行工作，就鼠患問題與房署合作，情況已經改善，正在研究另類滅鼠工作，在黃大仙區都成功，希望拓展到其他區，並指區內部分地方的違法擺放雜物問題已經大大改善。食環署指老鼠膠使用方面，會先向部門申請設立試點。