教師獲聘後教局反悔拒解釋　高院判教局須賠逾81萬港元

1名英文科女教師原本獲通知被官立學校聘用，但隨後卻突然被告知不受聘。她指背後原因是她親自遞交履歷予校方，而內部政策卻指校方只可處理由教育局取得的履歷。該女教師不服決定提出司法覆核，高院原訟庭法官高浩文去年5月裁定教育局的內部政策不合理，且使女教師最終不獲聘用，判女教師勝訴，並下令局方須作賠償。女教師要求局方賠償1604萬港元，法官今天（3日）就此頒判詞，裁定局方須賠償81.7萬港元。

申請人是唐慧儀（譯音），答辯人是教育局局長及教育局。法官於判詞重申，雖然答辯方曾質疑此宗司法覆核案件是否適合頒布賠償令，但申請人確與校方談妥合約，亦答允受聘，只是因教育局干預才告吹。法官指如非教育局，她已獲受聘，故確對她構成損失，法官頒令局方賠償實屬合理。

賠償額方面，申請人要求方局就一般損失，即其精神受事件困擾一事賠償300萬港元、賠償2年的收入損失近195萬港元，以及未來收入損失近1100萬港元。不過法官指就一般損失及未來收入損失方面，均認同局方指，申請人未能提供相關證據去支持其申索。至於收入損失方面，法官指在該2年中的1年，申請人曾有其他工作，故只可獲得約1年的損失賠償共81.4萬港元，加上申請人已支付的3,000多港元教師註冊費，局方合共須賠償81.7萬港元。

據早前判詞透露，每年教育局都會從合資格的候選教師中，挑選一批到校任教的以英語為母語的英語教師（Native-speaking English teacher，簡稱NET）。本案申請人經過2輪面試後，獲通知她已被福榮街官立小學選中，將會在學校教授2個學期。申請人隨即呈交所需的補充文件，結果在6星期後，卻獲告知不獲聘用。

案件編號：HCAL 1231/2021