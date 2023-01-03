法庭批准陳日君明離港　赴本篤十六世喪禮　

天主教教廷上周六（2022年12月31日）宣布，榮休教宗本篤十六世病逝，享年95歲。之前因涉嫌違反《港區國安法》被捕、而遭扣留護照的天主教香港教區前主教陳日君，今(3日)現身西九龍法院。據悉，陳日君是向法庭申請取回護照離港，前往梵蒂岡參加本篤十六世的喪禮，有關聆訊閉門進行。據了解，律政司不反對，法庭亦批准有關申請。陳日君將於明日(4日)離港，預計周日(8日)回港。

陳日君是已解散的「612人道支援基金」5名信託人之一，他與藝人何韻詩、大律師吳靄儀、學者許寶強及立法會前議員何秀蘭，連同該基金秘書兼社民連成員施城威，去年先後被警方國安處拘捕，指他們涉嫌違反《港區國安法》，但尚未正式以國安法罪名起訴，並准他們保釋。

6人另因參與「612人道支援基金」，被控一項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，經審訊後6人被判罪成，其中5名信託人各罰款4,000港元，後期加入的施城威則被判罰2,500港元。6人當中除施城威外，其餘5人均不服定罪向高等法院提出上訴，案件現時仍未有排期聆訊日期。