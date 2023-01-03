美法波蘭及日本爆高致病性H5N1　港停進口禽類產品

因應世界動物衞生組織和波蘭獸醫檢查總署分別通報，指美國、法國及波蘭有部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，以及日本農林水產省通報，指日本部分地區爆發高致病性禽流感。為保障本港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心今日(3日)宣布，即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

有關地區包括美國加利福尼亞州Glenn縣；法國熱爾省；波蘭西里西亞省Zawierciański區，大波蘭省Turecki區、Pleszewski區及Kaliski區，羅茲省Łódzki Wschodni區；以及日本群馬縣、千葉縣。食安中心已就事件聯絡美國、法國、波蘭和日本當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據政府統計處的資料，本港去年首9個月從美國進口約10,650公噸冰鮮和冷藏禽肉及約22,748萬隻禽蛋、從法國進口約670公噸冰鮮和冷藏禽肉及約15萬隻禽蛋、從波蘭進口約2,000公噸冷藏禽肉及約1,540萬隻禽蛋，以及從日本進口約1,260公噸冰鮮和冷藏禽肉及約29,213萬隻禽蛋。